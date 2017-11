Tajni život Severne Koreje

Budući da nam prethodna loša iskustva nalažu da od onih koji imaju autorska prava jasno zatražimo dozvolu, učinili smo to i ovaj put. Huniewicz je rado pristao da sa nama podeli deo materijala, i pregovori bi tekli kao i obično da nam u jednom trenutku nije ponudio fotografiju koja do sada nije objavljivana.

Interesovanje za reportaže iz Severne Koreje objašnjava činjenica da ih jedva ima, a kada do nas i dođu fotografije iz zemlje koja je poprimila oblik jedne od najbolje čuvanih tajni na svetu, obično se radi o materijalu koji je nastao krišom, i zbog kojeg je fotograf rizikovao mnogo više od novčane kazne, te proterivanja iz zemlje.

Londonski fotograf Michal Huniewicz učinio je upravo to kada je početkom godine otputovao u ovu zemlju, a sa željom da bar donekle demistifikuje sistem u okviru kojeg se turisti kreću po unapred ucrtanim putanjama. Radoznali kao što jesmo, u potrazi za materijalima koji bi uobličili dan kako nama, tako i našim čitaocima, nabasali smo na reportažu ovog, slobodno možemo da kažemo, hrabrog fotografa. Budući da nam prethodna loša iskustva nalažu da od onih koji imaju autorska prava jasno zatražimo dozvolu, učinili smo to i ovaj put. Huniewicz je rado pristao da sa nama podeli deo materijala, i pregovori bi tekli kao i obično da nam u jednom trenutku nije ponudio fotografiju koja do sada nije objavljivana. Na fotografiji su stanovnici gradića Kaesong koji se nalazi u blizini granice sa Južnom Korejom, u navodno demilitarizovanoj zoni (DMZ). Kako kaže fotograf, grad je moguće posetiti, ali je turistima dozvoljeno tek da izađu iz autobusa, te uđu u obližnji restoran. Fotografija koju nam je Huniewicz poslao do sada je prikazana jedino tokom govora koji je održao tokom posete Kolumbiji.

U Severnu Koreju je stigao sa malom grupom turista, te dva vodiča koji su imali zadatak da kontrolišu njihovo kretanje po Pjongjangu. Fotografisanje je uglavnom nezakonito, osim kada se radi o prizorima koje vlada smatra reprezentativnim, ali je Huniewicz odlučio da sa sobom ipak ponese kameru. Vodiči su ga upozorili da bi mogli da mu oduzmu fotografije, ali je on ipak uspeo da napusti zemlju sa svim snimcima koje je napravio.

Odlična serija fotografija nudi uvid u zemlju koja je odsečena od sveta, te arhitekturu i život u Pjongjangu, a oni koji budu poželeli da saznaju ostatak priče mogu to da učine na njegovom web-sajtu ili Facebook stranici.