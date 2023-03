Carmilla: Zaboravljena lezbejka vampirica

Kada se razmišlja o vampirima u zapadnjačkoj kulturi, najčešće se prvo pomisli na „Drakulu“ Brama Stokera. Taj je monstrum proglašen kraljem žanra još kada je roman prvi put objavljen, pre više od sto godina

Godinama pre nego što je Stoker počeo da istražuje građu za svoj roman, jedan drugi pisac u Irskoj je objavio vampirsku priču. Tako se pojavila Carmilla, novela za koju je odgovoran Joseph Sheridan Le Fanu, a mnogi je smatraju pretečom svih priča o vampirima u modernoj Evropi.

Napisana je 1871. godine, u prvom licu, a priča je Laura, junakinja koja je poklekla pred čarima lepe vampirice. Govori nam o neobičnom spletu okolnosti koji je Carmillu doveo u njen dom. Prvobitno je strankinja u njoj izazivala strah, jer je izgledala baš kao utvara koju je sanjala u detinjstvu. Strah je brzo ustupio mesto želji, te su žena i vampirica postale bliske, a njihov odnos intenzivan.

Posle nekog vremena Laura se razboli i sanja džinovsku mačku koja je posećuje dok spava. Carmillu stižu lovci na vampire, pa je prinuđena da ostavi Lauru i pobegne. Na kraju je stignu i zabiju joj kolac u srce. Laura se oporavi, ali nikada do kraja – proganja je sećanje na Carmillu.

Većina eksperata se slaže da je Carmilla uticala na Stokerovog Drakulu, pa je estetika ženskih vampira veoma slična u obe priče – rumeni obrazi, krupne oči, pune usne i opijajuća senzualnost. Tu su i lovci na vampire, koji gone i vampirice i grofa, te sličan okvir u kojem se pripoveda u prvom licu. Ono što Carmillu izdvaja svakako nisu sličnosti, već razlike u odnosu na druga dela iz istog žanra – na prvom mestu to što su u centru priče dva ženska lika, čiji je odnos diskretno ilustrovan sitnim lezbejskim motivima.

Novela je napisana tokom viktorijanske ere, koja je bila poznata po seksualnoj represiji, što je, kako se tvrdi, jedan od razloga zbog kojeg su priče o vampirima postale popularne – moral za čudovišta ne važi. Laura je savršena žrtva, budući da je vampiri i odbijaju i privlače, pa želi da pobegne, ali i da se izgubi u osećanjima prema lepom stvorenju:

“I experienced a strange tumultuous excitement that was pleasurable, ever and anon, mingled with a vague sense of fear and disgust. […] I was conscious of a love growing into adoration, and also of abhorrence.”

Novela zbog istorijskog konteksta nije privukla veliku pažnju, ali je danas, 149 godina kasnije, vreme da se Carmilla probudi.

Izvor: Atlas Obscura; Prevod: XXZ